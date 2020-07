Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (30.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Weil die Zahl der Flugzeugauslieferungen eingebrochen sei, habe unter dem Strich ein Verlust von rund 1,4 Milliarden Euro gestanden, wie der Konkurrent des US-Konzerns Boeing am Donnerstag in Toulouse mitgeteilt habe.Ein Jahr zuvor habe Airbus im zweiten Quartal noch einen Gewinn von knapp 1,2 Milliarden Euro verbucht. Der Umsatz habe im jetzt vorgelegten Quartalsbericht bei 8,32 Milliarden Euro gelegen, der Konzern habe 8,55 Milliarden erwartet, der hohe Quartalsverlust von 1,44 Milliarden Euro dürfte für einen weiteren Dämpfer sorgen.Als eine der Maßnahmen zur Kostensenkung und Anpassung wolle der Konzern die Produktion seines jüngsten Langstreckenjets A350 noch stärker zurückfahren als geplant. Statt sechs sollten nur noch fünf Maschinen des Typs pro Monat die Werkshallen verlassen. Das entspreche rund der Hälfte des Vorkrisenniveaus. Dagegen gebe es beim A220 eine leichte Erhöhung der monatlichen Zielgröße auf vier Maschinen.Momentan dränge sich bei der Airbus-Aktie kein Neu-Investment auf. Die Beeinträchtigungen beim Flugverkehr und der gesamten Reisebranche seien noch einschneidend und langwierig.Wer dem Rat vom "Aktionär" Mitte März folgte und sich für gut 50 Euro ein paar Stücke ins Depot legte, kann investiert bleiben, so Adam Maliszewski. Spätestens bei 56 Euro sollte jedoch eine Stopp-Order gesetzt werden. (Analyse vom 30.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link