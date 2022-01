Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

117,90 EUR -0,34% (07.01.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

117,66 EUR -0,61% (07.01.2022, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (09.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus habe mal wieder Ärger. Die arabische Fluglinie Qatar Airways beanstande die Oberflächenbeschichtung von A350 und verklage den weltgrößten Flugzeugbauer auf gut 600 Mio. USD. Auch ein Gericht in Den Haag prüfe derzeit Millionen-Ansprüche gegen Airbus. Institutionelle Investoren würden sich in Bezug früherer Korruptionsvorwürfe nicht richtig informiert fühlen.Am 3. Januar sei bei einem Gericht in Den Haag eine Klageschrift eingegangen. Der Inhalt: Anleger hätten Airbus-Aktien vor Jahren zu überhöhten Preisen gekauft und Verluste von mindestens 300 Mio. Euro erlitten, weil das Unternehmen Informationen zu Korruption zurückgehalten habe. Auch die Wirtschaftsprüfer KPMG und Ernst & Young stünden im Fokus der Kläger, heiße es in einer Reuters-Meldung.Im Jahr 2020 habe der Flugzeugbauer sich bereits auf einen Vergleich mit einem Volumen von 4 Mrd. USD mit französischen, britischen und US-Behörden geeinigt. Dabei sei es um Ermittlungen im Zusammenhang mit Bestechung und Korruption bei Verkaufspraktiken gegangen, die sich drei Jahre lang hingezogen hätten.Nun hätten sich mehr als 100 institutionelle Investoren einer Klägergruppe angeschlossen, habe es in den Gerichtsunterlagen geheißen, über die die niederländische Zeitung "Het Financieele Dagblad" am Donnerstag zuerst berichtet habe. Sollten sich noch weitere Anleger an der Klage beteiligen, dürfte auch die Schadenssumme noch zunehmen. Eine gerichtliche Anhörung sei für den 6. April geplant.Die Airbus-Aktie sei trotz der Klagen aus Katar und den Niederlanden zuletzt nur leicht unter Druck gestanden. Nach einem Hoch bei 120,80 Euro am Mittwoch - der höchste Stand seit Februar 2020 - sei sie im abgeschwächten Börsenumfeld zeitweise auf 116,50 Euro abgerutscht. Zuletzt habe sich der Kurs wieder der 118-Euro-Marke genähert.Am Montagabend gebe Airbus bekannt, ob das Auslieferungsziel von 600 Flugzeugen 2021 erreicht worden sei. Jüngsten Gerüchten zufolge sei das Ziel sogar übertroffen worden."Der Aktionär" stufe Airbus weiterhin als aussichtsreich ein, habe ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben und empfehle eine Stop-Loss-Grenze bei 95 Euro. Investierte Anleger sollten ihre Airbus-Aktien weiter halten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2022)