09.04.2020



58,15 EUR -2,76% (09.04.2020, 11:44)



NL0000235190



938914



AIR



EADSF



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus rechne mit einer langen Krise. Weltweit würden Airlines ums Überleben ringen. Daher würden beim europäischen Flugzeugbauer die Anfragen nach Lieferverschiebungen steigen, in der Folge werde die Produktion um ein Drittel heruntergefahren. Wie reagiere die Airbus-Aktie auf diese Einschnitte?Künftig sollten monatlich 40 Maschinen des Typs A320 gebaut werden. Hier habe die Airbus-Führung die Produktion ab 2021 eigentlich auf 63 Maschinen ausweiten wollen und für die folgenden Jahre weitere Steigerungen angestrebt. Vom jüngsten Langstreckenjet-Modell A350 sollten vorerst nur noch sechs neue Maschinen pro Monat gefertigt werden. Die Produktion des Großraumjets A330neo werde auf zwei Maschinen pro Monat gekappt.Im ersten Quartal habe der Konzern 290 Neubestellungen eingesammelt und 122 Maschinen ausgeliefert.Dennoch belasse das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Airbus auf "buy" mit einem Kursziel von 80 Euro. Positiv sei, dass der Flugzeugbauer nun früher als von ihm erwartet Produktionskürzungen bei den Modellen A320, A330 und A350 vornehme, habe Analyst Sandy Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Diese Anpassungen seien angesichts der klammen Lage der Kunden von Airbus notwendig.Mutige Anleger können daher darüber nachdenken, das aktuell günstige Kursniveau zu nutzen und auf einen Turnaround zu spekulieren, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2020)Mit Material von dpa-AFX