Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

66,07 EUR +0,33% (20.07.2020, 13:40)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

66,25 EUR -0,14% (20.07.2020, 13:55)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (20.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus könne sich über einen seltenen Auftrag von der US Army freuen. Normalerweise würden die Amerikaner US-Produkte kaufen. Diesmal würden sie sich jedoch einen Airbus A321 anschaffen. Das einzige Ziel des Millionen-Geschäfts: die Zerstörung des Flugzeugs. Mehr Gewicht habe indes ein Militär-Auftrag aus Großbritannien. Die Airbus-Aktie reagiere mit einem Kursaufschlag.1,75 Millionen US-Dollar lasse sich das US-Militär eine Sonderanfertigung eines Airbus A321 kosten, nur um das Flugzeug in den folgenden Monaten wieder zu zerstören. Der neue Airbus sei für "Anfälligkeitstests für Verkehrsflugzeuge" vorgesehen, bei denen die US-Regierung die Schwächen von Passagierflugzeugen untersuche, so das Department of Homeland Security.Aus den Auftragsunterlagen gehe hervor, dass das Flugzeug einen verlängerten, besonders verstärkten Rumpf, Flügelmodifikationen und andere Konfigurationen für Türen und Fahrgestell haben werde als normale Versionen. Das Passagierflugzeug sei deshalb etwa 650.000 Euro teurer als eine "normale" A321.Hintergrund: Die A321 gewinne auch in den USA an Popularität und Marktanteil, immer mehr Airlines würden den europäischen Flieger einer Boeing vorziehen. Um mögliche Schwachstellen zu ermitteln, würden im Interesse der "öffentlichen Sicherheit" zerstörerische Tests durchgeführt. Am Aberdeen Testing Center in Maryland würden "explosive Vulnerabilitätstests" durchgeführt. Die Armee wolle Sprengstoffe im Flugzeug testen - sprich: Das neue Flugzeug solle explodieren.Das liege wohl an einem neuen Auftrag aus dem britischen Verteidigungsministerium. Der habe mit einem Volumen von mehr als 500 Millionen Pfund (550 Millionen Euro) deutlich mehr geschäftliches Gewicht als die A321-Order. Airbus solle einen zusätzlichen Satelliten zur Unterstützung der britischen Militärkommunikation entwickeln und bauen. Voraussichtlicher Start des Skynet 6A-Satelliten sei im Jahr 2025.Die Airbus-Aktie gehöre nicht zu den Papieren, die man derzeit unbedingt haben müsse. Es gebe derzeit deutlich attraktivere Aktien.Wer dem Rat vom "Aktionär" Mitte März folgte und sich für gut 50 Euro ein paar Stücke ins Depot legte, hält die Papiere weiter, so Martin Mrowka. Spätestens bei 56 Euro sollte jedoch eine Stopp-Order gesetzt werden. (Analyse vom 20.07.2020)