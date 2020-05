Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Flugzeughersteller Airbus habe im April mitten in der tiefsten Krise der Luftfahrtbranche keine einzige Stornierung von Flugzeugbestellungen kassiert. Anfang April habe es sogar noch den Auftrag über neun Maschinen aus der 320neo-Familie vom Flugzeugfinanzierer Avolon gegeben, habe der Flugzeughersteller am Donnerstag in Toulouse mitgeteilt.Damit sei die Zahl der Bruttobestellungen in diesem Jahr auf 365 gestiegen. Da es in den ersten drei Monaten noch 66 Stornierungen gegeben habe, belaufe sich die Zahl der Nettoaufträge bis Ende April auf 299. Wegen der Corona-bedingt eingeschränkten Produktion und den Auflagen infolge der Krise hätten im April nur 14 Flugzeuge ausgeliefert werden können. Seit Jahresbeginn würden sich die Auslieferungen damit auf 136 summieren.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Papiere von Airbus nach den Bestell- und Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Chris Hallam gehe für das Gesamtjahr laut einer am Freitag vorliegenden Studie von 509 ausgelieferten Flugzeugen aus, was einem Rückgang beim operativen Gewinn (EBIT) um 70 Prozent und einen negativen Barmittelfluss von 15,2 Milliarden Euro bedeuten würde. Er sehe aber starkes Potenzial für einen besseren Ausblick für den Flugzeugbauer, da der Markt im Jahr 2022 sich erholen dürfte.Die Aktie von Airbus habe es im Zuge der Corona-Krise heftig getroffen. Habe das Papier im Januar noch bei 139,40 Euro notiert, so sei es zwischenzeitlich auf 47,70 Euro zurückgefallen. Derzeit koste ein Anteilschein wieder 56,70 Euro. Die Airbus-Aktie arbeite weiter an einer Bodenbildung.Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der Airbus-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 08.05.2020)Mit Material von dpa-AFX