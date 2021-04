Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (29.04.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Trotz des Gegenwinds für den Luftfahrtsektor habe Airbus im dritten Quartal in Folge einen deutlich positiven bereinigten Cashflow in Höhe von EUR 1,2 Mrd. sowie einen beachtlichen Nettogewinn in Höhe von EUR 362 Mio. erzielt (Q1 20: EUR -481 Mio. aufgrund von Sondereffekten). Der Gewinn habe über den Markterwartungen gelegen. Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich um 1,6% auf EUR 10,42 Mrd. gesunken. In den Zahlen würden sich die stabilen Flugzeug-Auslieferungen, die Sparmaßnahmen und die Beiträge aus dem Rüstungs- und Hubschraubergeschäft widerspiegeln. Gleichzeitig habe das Unternehmen aber davor gewarnt, dass anhaltend hohe Infektionszahlen die Erholung des Luftverkehrs gefährden könnten.Airbus habe die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und strebe weiterhin ein bereinigtes EBIT von EUR 2 Mrd. an und wolle die Auslieferungen von Flugzeugen gegenüber 2020 stabil halten (566). In Q1 21 seien 125 Flugzeuge ausgeliefert worden, gegenüber 122 in Q1 20. Die Nettoflugzeugbestellungen seien in Q1 21 jedoch mit -61 deutlich negativ gewesen (hohe Stornierungen). Das Unternehmen habe das Ziel wiederholt, die Produktion von Airbus' meistverkauften Flugzeugen der A320 Jets noch in diesem Jahr zu erhöhen. Die Produktionsrate der A320-Familie solle von aktuell 40/Monat auf 43/Monat in Q3 und auf 45/Monat in Q4 21 erhöht werden.Die letzte Einschätzung zu Airbus lautete "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.04.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity