Börsenplätze Airbus Group-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

105,06 EUR -0,28% (05.10.2018, 14:37)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

105,20 EUR -0,30% (05.10.2018, 14:34)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (05.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Airbus Group SE baue ihr Engagement im militärischen Bereich beständig aus. Am Donnerstag sei an der Ostseeküste die Begleitung von Kampfflugzeugen durch einen Drohnen-Schwarm erfolgreich getestet worden. Auf einer anderen Veranstaltung habe Airbus-Chef Tom Enders die zu langsame Reaktion Europas auf die "New Space"-Revolution kritisiert.Militärs der Bundeswehr, aus Frankreich und Spanien seien Gäste der Leistungsschau in Schleswig-Holstein von Airbus Defence and Space, dem militärischen Zweig des Flugzeugbauers gewesen. Die Militärs hätten sich beeindruckt von den Optionen gezeigt, die zunächst per Powerpoint-Präsentation gezeigt worden seien - und danach als realer Test-Formationsflug der Drohnen.Das alles biete noch viel Fantasie für den MDAX-Titel. Während Produktion und Verkauf von Zivilflugzeugen weiterhin boome, habe der Miltär-Bereich Nachholbedarf. Hier müssten zunächst Hunderte Millionen Euro investiert werden, bevor Milliarden-Aufträge folgen würden. Das Papier des europäischen Flugzeugbauers pendle auf hohem Niveau seitwärts, seit es Ende Juli bei 111,12 Euro ein neues Allzeithoch erreicht habe. Der Aufwärtstrend seit Ende 2016 sei noch intakt.Martin Mrowka von "Der Aktionär" rät, die Airbus Group-Aktie zu halten! (Analyse vom 05.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link