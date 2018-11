Börsenplätze Airbus Group-Aktie:



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (01.11.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) und erhöht das Kursziel von 113 auf 115 Euro.Der europäische Flugzeugbauer habe überzeugendes Zahlenwerk für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht, insbesondere ergebnisseitig, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Airbus könne weiterhin auf eine hohe Nettoliquidität zurückgreifen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 sei modifiziert worden. Trotz gesenkter Auslieferungsprognose (wegen Lieferproblemen des Triebwerkherstellers Rolls-Royce) sei die Guidance für das bereinigte EBIT quasi bestätigt worden.Der Auftragsbestand für zivile Flugzeuge sei im Quartalsverlauf gestiegen und liegt damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Beim Markt für zivile Passagier- und Transportflugzeuge handele es sich um einen nachhaltigen Wachstumsmarkt, wovon Airbus auf Grund der Marktstruktur profitieren sollte. Dies sollte für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre zu einem deutlichen Gewinnwachstum führen.Die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Besetzung der Konzernspitze seien behoben. Es bestünden nach wie vor Risiken (u.a. Brexit, Korruptionsvorwürfe, Rechtsstreitigkeiten), die weitere (Sonder-)Belastungen nach sich ziehen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link