XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

95,50 EUR -1,10% (02.11.2018, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

95,62 EUR -1,03% (02.11.2018, 16:19)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (02.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Während die Q3- bzw. 9M-Finanzkennzahlen überzeugt hätten, zeige sich die Komplexität der Fertigung und der Zulieferketten deutlich, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hier würden große Herausforderungen bleiben, v.a. auch mit Blick auf die geplante weitere Produktionssteigerung (insbesondere A320neo), bestehen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt sein Kursziel von 110 Euro stuft die Airbus Group-Aktie auf dem reduzierten Kursniveau von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 02.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Airbus Group SE": Keine vorhanden.Börsenplätze Airbus Group-Aktie: