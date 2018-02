XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

92,97 EUR +10,46% (15.02.2018, 13:26)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

92,92 EUR +9,51% (15.02.2018, 13:38)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (15.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie steuert direkt ihre Jahreshochs an! ChartanalyseMit einer äußerst netten Überraschung für Investoren wartet derzeit Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) auf, der Luft- und Raumfahrtkonzern konnte seinen Gewinn nämlich deutlich steigern und zahlt eine höhere Dividende aus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Airbus Group-Aktie habe zeitgleich um einen Wert von gut 10 Prozent zugelegt.Im abgelaufenen Jahr sei der Umsatz des Unternehmens auf 66,8 Mrd. Euro gestiegen, 2016 seien es noch 66,6 Mrd. Euro gewesen. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) sei um 7,5 Prozent auf 4,25 Mrd. Euro gestiegen, das Konzernergebnis sei im gleichen Zeitraum jedoch um fast 190 Prozent auf 2,87 Mrd. Euro nach 995 Mio. Euro im Vorjahr geklettert und habe durchaus positiv überrascht. Der Gewinn je Aktie habe im abgelaufenen Jahr demnach bei 3,71 Euro gelegen. Airbus mit Konzernsitz in Toulouse werde 2018 voraussichtlich rund 800 Zivilflugzeuge ausliefern. Der Flugzeugbauer rechne mit einem Wachstum des bereinigten EBIT um etwa 20 Prozent im Vergleich zu 2016.Aber auch technisch sei die Airbus Group-Aktie trotz des jüngsten Rücksetzers durchaus überzeugend und steuere direkt ihre Jahreshochs bei 93,76 Euro an. Der seit Mitte 2016 etablierte Aufwärtstrend würde damit weiter fortgesetzt werden und könnte den Wert sogar in Richtung der dreistelligen Kursmarke von rund 100,00 Euro anschieben. Trotzdem gebe es für dieses Szenario noch einige Bedingungen, die zwangsläufig erfüllt werden müssten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus Group-Aktie: