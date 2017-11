XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters.



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie nahe Rekordhoch - AktienanalyseOliver Götz von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.20 Milliarden hier, 50 Milliarden dort. Im Zuge der Dubai Airshow würden die Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) und Airbus gewaltige Auftragssummen einsammeln. Vor allem Europas Luftfahrt-Krösus Airbus überrasche mit dem größten Einzelauftrag seiner Geschichte. Die Aktie notiere nahe ihrem Rekordhoch.Mit dem milliardenschweren Auftrag im Rücken könnte es für das Papier nun noch weiter bergauf gehen, denn auch wenn die letzten Quartalszahlen nicht auf ganzer Linie hätten überzeugen können, seien sie dennoch im Rahmen der Analysten-Erwartungen gewesen. Zudem befinde sich die Airbus Group-Aktie in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. In den letzten fünf Jahren sei der Kurs um zirka 240 Prozent in die Höhe geklettert.Nicht vergessen werden sollte auch der Deal mit Bombardier. Airbus übernehme hier die Mehrheit der Anteile an der Mittelstreckenbaureihe der Kanadier. Bombardier wolle so wohl die Strafzölle von Donald Trump umgehen, da Airbus die Flugzeuge nun in seinem Werk in den USA produzieren könne. Kosten für den Deal? Keine. Für Airbus also ein Geschäft, von dem man eigentlich nur profitieren könne.Nach dem Rekordauftrag aus Dubai kann man sich nun aber wohl trotzdem auf reichlich Weihnachtsgeschenke freuen, so Oliver Götz von der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 18.11.2017)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: