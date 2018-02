XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

92,92 EUR +9,51% (15.02.2018, 13:38)



NL0000235190



938914



AIR



EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (15.02.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Die Q4-Zahlen (vorläufig) seien ergebnisseitig besser als vom Markt erwartet ausgefallen. Die Analystenerwartung sei beim bereinigten EBIT übertroffen worden. Die Ziele für 2017 habe der Konzern durchweg übererfüllt. Der Dividendenvorschlag für 2017 (1,50 (Vj.: 1,35) Euro) habe ebenfalls über den Erwartungen gelegen. Der Konzern könne auf eine hohe Nettoliquidität zurückgreifen (per 31.12.2017: 13,4 Mrd. Euro). Der Auftragsbestand (per 31.12.2017: 998 Mrd. Euro) liege weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, auch wenn das Niveau von Ende 2016 (1.060 Mrd. Euro) nicht erreicht werde. Der Ergebnisausblick für 2018 sei besser als von Diermeier erwartet ausgefallen.Auch wenn nach wie vor Risiken (u.a. Korruptionsvorwürfe, Rechtsstreitigkeiten) bestünden, die weitere Sonderbelastungen nach sich ziehen könnten, sehe Diermeier in Anbetracht der Gewinndynamik (ber. EPS 2018e: +21% y/y; ber. EPS 2019e: +13% y/y) sowie der Bewertung (u.a. ber. KGV 2018e: 19,0) nun ein moderates Aufwärtspotenzial für den Titel.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Airbus Group-Aktie von "verkaufen" auf "halten" herauf. Das Kursziel werde von 83 Euro auf 92 Euro angehoben. (Analyse vom 15.02.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: