XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

94,96 EUR +2,33% (16.02.2018, 15:17)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

94,97 EUR +2,23% (16.02.2018, 15:31)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (16.02.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), erhöht aber sein Kursziel.Das Unternehmen habe das Jahr 2017 sehr solide abgeschlossen und einen optimistischen Ausblick 2018 abgeliefert. Jedoch mangele es nicht an Baustellen und Problemen. Zwar hätten die Risiken im A400M-Programm durch eine neue vertragliche Basis mit den Abnehmerländern und die in diesem Rahmen erfolgten weiteren Rückstellungen deutlich abgenommen. Ferner sei die Produktion des A380 durch die nun erfolgte Festbestellung von Emirates zunächst gesichert. Dagegen seien die diversen Korruptionsvorwürfe auch nach der Einigung mit der Staatsanwaltschaft München noch nicht vom Tisch. Zugleich würden sich neue Probleme auf der Triebwerksseite auftun, die zu weiteren Auslieferungsverzögerungen führen würden und die zumindest das ersten Quartal belasten sollten. Langfristig hervorragende Geschäftsaussichten stünden weiter erhebliche Risikofaktoren gegenüber. Der Analyst habe seine Planung überarbeitet und ab 2018 die Auswirkungen von IFRS 15 berücksichtigt.Aufgrund des guten Jahresabschlusses und des optimistischen Ausblicks hebt Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, seine Empfehlung von "verkaufen" auf "halten" bei einem Kursziel von EUR 88,00 (vorher: EUR 80,00) an. (Analyse vom 16.02.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: