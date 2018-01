Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (18.01.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer könne seinen Riesenvogel, den A380, jetzt nun doch am Leben erhalten. Die arabische Fluggesellschaft Emirates bestelle 20 Maschinen und lasse die Aktionäre der Airbus Group jubeln. Die Nachricht über die Rettung des Prestigeprojekts habe die Airbus Group-Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 92,56 Euro steigen lassen.Die Aussichten für den Luftfahrt- und Rüstungskonzern seien trotz eines sich verschärfenden Zweikampfs mit dem US-Erzrivalen Boeing rosig. Der weltweit wachsende Flugverkehr und volle Auftragsbücher könnten bei beiden Unternehmen in Zukunft für weitere Aufwärtsbewegungen sorgen.