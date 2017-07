Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

72,262 EUR +1,61% (28.07.2017, 15:25)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (28.07.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen das Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) von 76 auf 70 Euro.Der europäische Flugzeugbauer habe mit den Halbjahreszahlen enttäuscht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor allem die verzögerten Auslieferungen des A320neo würden schmerzen. Aber auch A380, H225 und A400M würden Sorgenkinder bleiben. Die Triebwerksprobleme dürften mindestens noch im dritten Quartal zu Belastungen führen. Sollte der Zulieferer Pratt & Whitney alle Zusagen einhalten können, könne in Q4 eine fulminante Aufholjagd starten. Skepsis sei hier aber angebracht.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Airbus Group-Aktie bestätigt und das Kursziel von 76 auf 70 Euro reduziert. (Analyse vom 28.07.2017)XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:73,00 EUR +1,00% (28.07.2017, 15:20)