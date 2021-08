Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

114,54 EUR -0,40% (04.08.2021, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2019: 863 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (380 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 332 Helikopter aus. (05.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Airbus: Gewinne möglich - ChartanalyseMitte Juni ging die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) im Bereich von 115 EUR in eine Korrektur über, die als bullische Flaggenformation ablief und zu einem Test der Unterstützungszone zwischen 106 und 102,50 EUR geführt hat, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieser Preisbereich habe von den Käufern Ende Juli nicht nur erfolgreich verteidigt, sondern für den Start einer neuen Kaufwelle mit einem neuen Hoch bei 120,292 EUR genutzt werden können. Seit diesem Hoch sei der Aktienkurs jedoch kurzfristig wieder zurückgekommen.Die Airbus-Aktie stecke in einer kurzfristigen Korrektur. Dabei habe sich der Preisbereich bis hin zu ca. 113 EUR als gute Unterstützung erwiesen. Kurz darunter würden sich weitere Supports aus der Flaggenformation und dem kleinen Zwischentief bei 110,88 EUR finden lassen. Damit scheine die Aktie nach unten gut abgesichert zu sein, um den Aufwärtstrend nach Abschluss der Korrektur fortzusetzen. Dabei wären Gewinne auf 123-130 EUR möglich. Einen nachhaltigen Rückfall unter ca. 110 EUR möchten die Käufer derzeit aber nicht sehen. Die aktuelle Korrektur könnte sich dann weiter in Richtung der alten Unterstützungszone um 105 EUR ausdehnen. (Analyse vom 05.08.2021)Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:114,40 EUR -0,07% (05.08.2021, 08:37)