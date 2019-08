XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

122,26 EUR +0,41% (15.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

123,26 EUR +0,47% (16.08.2019, 09:05)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (16.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Nach dem Debakel um die Baureihe 737 Max müsse Boeing die Einführung der Ultralangstreckenversion des neuen Modells 777X verschieben. Der US-Luftfahrtkonzern habe den Zeitplan des Entwicklungsprogramms für die Variante 777-8 überprüft und angepasst, habe ein Konzernsprecher am Donnerstag mitgeteilt. Man halte allerdings an dem Flugzeugtypen fest und arbeite eng mit dem Triebwerklieferanten GE zusammen. Bei der Baureihe 777-9 - die eine kürzere Reichweite habe und von der Lufthansa 20 Stück bestellt habe - strebe Boeing weiterhin erste Auslieferungen für das Jahr 2020 an.Nach wie vor habe Boeing zudem nach den zwei Abstürze in Indonesien und Äthiopien mit den Startverboten für seine 737-Max-Maschinen zu kämpfen. Die Probleme von Boeing seien auch klar im Chart der Aktie abzulesen. Die Aktie des europäischen Konkurrenten Airbus hingegen könne sich auch im derzeit schwierigen Marktumfeld sehr gut behaupten. "Der Aktionär" bleibe weiter optimistisch und empfehle mit einem Stopp bei 98 Euro investiert zu bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: