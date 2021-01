Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

91,04 EUR +0,96% (11.01.2021, 10:24)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (11.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Aktien der Luftfahrt-Branche stünden angesichts verschärfter Corona-Maßnahmen in der Anlegergunst nicht an vorderster Front. Luftfahrt-Aktien würden unter den anhaltenden Corona-Beschränkungen im Reiseverkehr leiden. Doch mit den begonnen Impfkampagnen dürfte die Corona-Krise in den Griff zu bekommen sein, der weltweite Luftverkehr werde sich wieder erholen. Zwar werde es noch Jahre dauern, bis das Niveau von 2019 wieder erreicht werde. Aber Airbus-Aktie sollte davon mittel- und langfristig stärker profitieren als Boeing, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link