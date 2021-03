7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (19.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Der Luftfahrtsektor bleibe noch durch COVID-19 belastet. Der Einbruch des Passagierflugverkehrs führe zu einem unmittelbaren, deutlichen Rückgang des Bedarfs an neuen Flugzeugen. Airbus sehe sich mit umfangreichen Stornierungen von Bestellungen und Verschiebungen von geplanten Auslieferungen konfrontiert. Im Jahr 2020 seien 566 Flugzeuge ausgeliefert worden, was einem Rückgang von ca. 35% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der Auftragseingang habe bei 268 Bestellungen (netto) gegenüber 768 im Vorjahr gelegen.Der Ausblick für 2021 basiere auf der Grundlage unveränderter Flugzeugauslieferungen gegenüber 2020. Airbus erwarte sich einen bereinigten operativen Gewinn von EUR 2 Mrd., was deutlich unter dem (nicht bereinigten) Marktkonsens von EUR 2,8 Mrd. liege. Die Produktionsraten sollten im Jahresverlauf graduell steigen, jedoch lägen diese unter früheren Annahmen.Auch aufgrund von verschobenen Auslieferungen sei der Auftragsbestand in Höhe von 7.184 Flugzeugen sehr hoch und entspreche dem 8-10Fachen der jährlichen Auslieferungen vor Covid-19. Der Analyst erachte insbesondere die Nachfrage asiatischer Fluglinien und weiterer Emerging Markts nach Ablauf der aktuellen Reiserestriktionen als hoch.Das Unternehmen weise eine Nettoliquidität in Höhe von EUR 4,3 Mrd. auf, was sich auch in einem guten Credit Rating (S&P A-1, Moody’s A2) widerspiegle.Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Airbus-Aktie, erhöht aber sein Kursziel auf EUR 110,00 von zuvor EUR 95,00 - aufgrund einer höher als erwarteten Nettoliquidität zu Jahresende. Das Kursziel basiere auf Konsensschätzungen für das Jahr 2023 und durchschnittlichen Bewertungs-Multiples vor der Covid-19 Pandemie. (Analyse vom 19.03.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Offenlegungen