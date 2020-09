Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (09.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus habe trotz der Corona-Krise auch im August keine Stornierungen für seine Passagierjets kassiert. Stattdessen sei sogar die Bestellung eines Jets der A320neo-Reihe eingegangen. Jedoch sei die Auslieferung neuer Maschinen wieder ins Stocken geraten. Der Hersteller habe 39 Flugzeuge an seine Kunden übergeben und damit 10 weniger als im Juli.Aufgrund des Einbruchs im Flugverkehr durch die Corona-Pandemie möchten viele Fluggesellschaften bestellte Jets erst später entgegennehmen und würden mit Herstellern seit Beginn der Krise über ein Entgegenkommen verhandeln. Stornierungen habe Airbus bisher aber weitestgehend verhindern können. Lediglich im Juni sei ein Flugzeug wegen der Coronakrise abbestellt worden.Sein ursprüngliches Ziel, in diesem Jahr 880 Verkehrsflugzeuge auszuliefern, habe der Airbus-Vorstand bereits zu Beginn der Krise kassiert. Stattdessen habe das Management die Produktionspläne gekappt und den Abbau von 15.000 der rund 90.000 Jobs in der Verkehrsflugzeugsparte angekündigt.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe die Airbus-Aktie nun von "overweight" auf "equal-weight" heruntergestuft und das Kursziel von 90 Euro auf 73 Euro reduziert.Der MDAX-Titel rutsche heute deutlich ab und kämpfe an der 50-Tage-Linie, die bei 68,32 Euro verlaufe. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend verlaufe darunter bei knapp 67 Euro.Auf lange Sicht bleibe der Flugzeugbauer ein Gewinner in einer Wachstumsbranche. Auf absehbare Zeit dürften Corona-Pandemie und Reisebeschränkungen die Geschäfte von Airbus aber belasten.Die Airbus-Aktie bleibt maximal eine Halteposition (mit Stopp-Loss bei 56 Euro), Neukäufe sollten weiterhin zurückgestellt werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)