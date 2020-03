Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Aktie von Airbus habe in den vergangenen Wochen massiv einbüßen müssen. Im 1-Monatsvergleich sei der Wert mit einem Minus von mehr als zwanzig Prozent unter den sechs stärksten Verlierern im MDAX. Und auch am Donnerstag sei die Aktie von Airbus immer tiefer ins Minus gerutscht. Derzeit notiere Airbus bei 104,78 Euro.Der europäische Flugzeugbauer habe im Februar eine Auftragsflaute verbucht. Nach einem starken Januar seien im Folgemonat keine Bestellungen hereingekommen, habe der Konzern am Donnerstagabend mitgeteilt. Im ersten Monat des Jahres seien 274 Jets bestellt worden. Am Mittwoch habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, Airbus erwäge Insidern zufolge Kürzungen der Produktion des A330neo. Im vergangenen Monat habe eine Tochter von Air Asia angekündigt, die Lieferungen ihrer neuen A330neo-Maschinen verzögern zu wollen.Airlines dürften Flugzeugbestellungen wegen des Coronavirus hinauszögern. Airbus habe bereits im Februar unter einer Auftragsflaute mit Null Bestellungen gelitten. Die derzeit weltweit eingeschränkte Reiseaktivität führe dazu, dass immer mehr Airlines Flugzeuge am Boden lassen und ihre Flugpläne ausdünnen würden. Ihre Aktienkurse hätten deshalb bereits in den vergangenen Tagen ebenfalls stark an Wert verloren.Derweil arbeite der Airbus-Konkurrent Boeing derzeit fieberhaft an der Rückkehr seiner 737 Max. Wie das US-Unternehmen am Donnerstag angekündigt habe, erwarte man den Restart für Mitte 2020, wen die Behörden zustimmen würden. Die Aktien von Boeing seien auf ein Tief seit Ende 2017 gerutscht und hätten zum Handelsschluss 8,04 Prozent verloren, womit sie der zweitschwächste Dow-Wert gewesen seien. Die Ausbreitung des Coronavirus setze dem krisengeschüttelten Flugzeugbauer nach dem Desaster mit seiner 737 Max zusätzlich zu.Anleger sollten aber eine erfolgreiche Bodenbildung abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2020)Mit Material von dpa-AFX