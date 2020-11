Mit Material von dpa-AFX



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Hoffnung auf mehrere bald verfügbare Impfstoffe gegen das Coronavirus beflügele auch am Dienstag den Aktienmarkt. Vor allem die in den vergangenen Monaten noch zurückgebliebenen Werte der Luftfahrt-Branche würden weiter klettern. Die Airbus-Aktie bekomme heute zusätzlichen Rückenwind durch eine markante Kursziel-Anhebung einer Analystin.Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie erlebe nach Jahren des Wachstums in der Corona-Krise einen heftigen Rückschlag. "Wir als Verband gehen in diesem Jahr von einem Umsatzrückgang für die zivile Luftfahrtindustrie von rund 40 Prozent aus", habe Dirk Hoke, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Auch für nächstes Jahr werde ein deutliches Umsatzminus erwartet."Es ist eine schwierige Zeit für uns, aber wir sehen auch die Chancen", so Hoke. "Wir sollten die Zeit nutzen, um in klimafreundliche Technologien zu investieren." Europa könne eine Schlüsselrolle auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen übernehmen, wenn es jetzt die richtigen Weichen stelle.Der Weg zu alter Stärke werde im Luftverkehr jedoch lang. Hoke habe gesagt: "Wir gehen im optimistischen Fall davon aus, dass wir 2023 wieder die Passagierzahl von 2019 erreichen, im pessimistischen Fall 2025." Notwendig sei eine andere Teststrategie. Solange Reisende aus Risikogebieten erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test aus der Quarantäne kämen, träten die meisten Passagiere eine Reise gar nicht erst an.Analystin Milene Kerner von der britischen Investmentbank Barclays habe das Kursziel für Airbus um 45 Prozent von 68 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Längerfristig könne sie sich für die Airbus-Aktien sogar wieder Kurse von 130 bis 140 Euro vorstellen. In den kommenden Jahren dürfte der Druck, der die Branche zuletzt so stark belastet habe, nachlassen, so Kerner. Damit dürften sich auch die Investoren wieder für die Aktien erwärmen, die Kerner für die attraktivsten Titel im europäischen Flugzeugbau halte.Die Impfstoff-Hoffnungen würden die Airbus-Aktie auf das höchste Niveau seit Mitte März treiben. Tatsächlich dürften die Geschäfte des Flugzeugbauers in den kommenden Monaten besser laufen als die der Fluggesellschaften. Eine Rückkehr zur alten Stärke werde dauern.Dennoch können engagierte Anleger den MDAX-Wert weiter halten, so Martin Mrowka. "Der Aktionär" sieht ein erstes Kursziel bei 100,00 Euro. Langfristig sei auch noch mehr drin. (Analyse vom 24.11.2020)