Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

102,00 EUR +0,20% (16.02.2018, 15:07)



Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

101,75 EUR +0,74% (16.02.2018, 16:10)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (16.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF).Durch die erstmalige Berücksichtigung der Airgas-Übernahme für ein volles Jahr (Konsolidierung seit Ende Mai 2016) sei der Konzernumsatz 2017 um 12% auf 20,3 Mrd. EUR gestiegen. Das organische Wachstum habe sich auf rund 3% belaufen. Positiv hätten sich auch höhere Gas- und Strompreise ausgewirkt, die den ab Q3 2017 stark negativen Währungseinfluss weitgehend kompensiert hätten. In der Gassparte habe der Umsatz mit 19,6 Mrd. EUR um 13% über dem Vorjahresniveau gelegen. Durch eine Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte habe sich das organische Wachstum der Sparte mit 3,5% erfreulich entwickelt (Q4 2017: 4,4%, 2016: 2,7%).Air Liquide habe im vergangenen Geschäftsjahr durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen Kosteneinsparungen in Höhe von 323 Mio. EUR (Einsparziel mehr als 300 Mio. EUR p.a.) sowie über Plan liegende Synergien aus der Airgas-Übernahme von 215 Mio. USD (insgesamt mehr als 300 Mio. USD bis 2019) erzielt. Unter anderem durch diese Effekte sei das bereinigte operative Ergebnis um 11% auf 3,4 Mrd. EUR gesteigert worden. Das Nettoergebnis habe von einem Einmalertrag aus der US-Steuerreform profitiert und sei um 19% auf 2,2 Mrd. EUR gestiegen (bereinigt +10% auf 2,0 Mrd. EUR). Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung solle die Dividende je Aktie um 12% auf 2,65 EUR angehoben werden.Die gute Geschäftsentwicklung habe sich auch in einem um 15% auf 4,3 Mrd. EUR verbesserten operativen Cashflow niedergeschlagen. Unter anderem dadurch habe die im Zuge der Airgas-Übernahme deutlich gestiegene Nettofinanzverschuldung um 2 Mrd. EUR auf 13,4 Mrd. EUR gesenkt werden können.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Air Liquide-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde unverändert bei 109,00 Euro gesehen. (Analyse vom 16.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Air Liquide-Aktie: