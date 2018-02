Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

101,15 EUR +2,58% (15.02.2018, 12:38)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (15.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF).Die Q4-Zahlen seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, seien aber wegen der Währungsbelastungen umsatzseitig hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben. Die Entwicklung im Gesamtjahr habe der Guidance (Anstieg des Nettoergebnisses) entsprochen. Für 2018 stelle Air Liquide unter Berücksichtigung von Sondereffekten wieder einen Anstieg des Nettoergebnisses in Aussicht. Bei der Airgas-Integration und der Umsetzung von NEOS komme das Unternehmen gut voran. Das Marktumfeld habe sich ferner letztlich kontinuierlich verbessert. In den Fokus sollte eine mögliche Akquisition von Geschäftsteilen, die im Zuge der Linde/Praxair-Fusion abgegeben werden müssten, rücken. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2018e: 5,23 (alt: 5,19) Euro; DPS 2018e: 2,75 (alt: 2,90) Euro; EPS 2019e: 5,81 (alt: 5,62) Euro).Angesichts der verbesserten Geschäftsaussichten hat die "halten"-Empfehlung für die Air Liquide-Aktie auf dem derzeitigen Bewertungsniveau Bestand, so Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde weiterhin bei 110,00 Euro gesehen. (Analyse vom 15.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:102,10 EUR +2,35% (15.02.2018, 11:25)