Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

17,145 EUR -3,16% (09.08.2017, 17:36)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (09.08.2017/ac/a/a)



Essen (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Im zweiten Quartal sei der bereinigte Umsatz des Lebensmitteleinzelhändlers um 3,4% auf 16,04 Mrd. Euro (währungsbereinigt +1,8%) gestiegen. Das operative Ergebnis habe 11,4% (währungsbereinigt +10,2%) auf 626 Mio. Euro zugelegt, sodass sich die operative Marge auf 3,9% (+30 Basispunkte (Bp)) verbessert habe. Für 2017 erwarte Ahold Delhaize, dass sich die operative Marge auf dem Niveau des 1. Halbjahres (3,9%) bewege. Der Free Cash Flow werde weiterhin bei 1,6 Mrd. Euro, und Synergien aus der Fusion würden bei 220 Mio. Euro gesehen.Ahold Delhaize habe gute Quartalszahlen vorgelegt, die etwas besser als erwartet ausgefallen seien. Die Ergebnisse würden dabei von erreichten Synergien aus dem Zusammenschluss profitieren. So seien im zweiten Quartal Synergien von 61 Mio. Euro (H1: 117 Mio. Euro) gehoben worden. Verbesserungen hätten sich in den USA gezeigt. So habe Ahold USA erstmals seit längerer Zeit wieder die Preise erhöhen und so den vergleichbaren Umsatz um 0,3% steigern können, nachdem im ersten Quartal noch ein Rückgang verbucht worden sei. Die operative Marge habe sich um 40 Bp auf 4,0% verbessert. Bei Delhaize USA sei der vergleichbare Umsatz um 1,3% (Q1: 0,0%) und die operative Marge auf 3,8% (+40 Bp) gestiegen. Anhaltend positiv hätten sich die Niederlande entwickelt (vergl. Umsatz +4,9%, stabile Marge), wogegen Belgien und das Segment Zentral/Südosteuropa weiterhin rückläufige Margen aufgewiesen hätten.Wie vom Management erhofft, habe sich das Preisumfeld in den USA leicht verbessert. Dort gehe die Umstrukturierung der Delhaize-Märkte weiter. Ahold USA wolle/müsse aber wieder verstärkt in Kundenbindung/Preissenkungen investieren. Beides dürfte notwendig sein, denn der Wettbewerbsdruck durch Discounter wie Lidl oder Aldi bleibe hoch. Der überraschende Kauf der US-Bio-Supermarktkette "Whole Foods" durch Amazon könnte für eine weitere Wettbewerbsverschärfung sorgen. Denn es scheine wahrscheinlich, dass sich Amazon vom reinen Online-Player zum Omnichannel-Händler entwickle. Aktien aus dem Sektor, wie auch Ahold Delhaize, hätten als Reaktion bereits negativ reagiert.Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:17,20 EUR -2,96% (09.08.2017, 17:35)