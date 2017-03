Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

20,655 EUR +2,97% (01.03.2017, 14:45)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (01.03.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Der Konzern habe in Q4/2016 auf pro-forma-Basis ein besser als erwartetes bereinigtes operatives Ergebnis ausgewiesen (608 (Vj.: 633; Analystenerwartung: 554; Marktkonsens: 571) Mio. Euro). Nach IFRS sei das operative Ergebnis aufgrund der erstmaligen Einbeziehung der Delhaize-Aktivitäten deutlich gestiegen (487 (Vj.: 387) Mio. Euro), allerdings sei das Nettoergebnis durch den Rückkauf einer japanischen Anleihe auf 145 (Vj.: 254) Mio. Euro zurückgegangen. Die Umsatzzahlen seien bereits bekannt gewesen. Die Ziele in 2016 seien erreicht worden. Für 2017 erwarte Ahold Delhaize Synergieeffekte von 198 Mio. Euro. Der Dividendenvorschlag sei besser als erwartet ausgefallen (0,57 (Vj.: 0,52; Analystenerwartung: 0,55) Euro).Cherdron habe ihre Prognosen angehoben (u.a. EPS 2017e: 1,54 (alt: 1,35) Euro; EPS 2018e: 1,72 (alt: 1,33) Euro). Die zu erwartenden Synergieffekte sowie das starke Wachstum im Online-Geschäft würden sie positiv stimmen. Zudem erachte die Analystin das laufende Aktienrückkaufprogramm als wertsteigernd.Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:20,65 EUR +3,20% (01.03.2017, 14:25)