Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Landwirtschaftsministerium hat seine Schätzung für die US-Maisvorräte am Ende des laufenden Erntejahres 2017/18 um 125 Mio. auf 2,352 Mrd. Scheffel reduziert, so die Analysten der Commerzbank.



Grund hierfür sei eine Aufwärtsrevision bei den US-Maisexporten. In die entgegengesetzte Richtung sei es bei den jeweiligen Schätzungen für Sojabohnen gegangen. Hier habe es wegen niedriger als erwarteter US-Exporte eine Aufwärtsrevision bei den Endbeständen um 60 Mio. auf 530 Mio. Scheffel gegeben. Sowohl die Abwärtsrevision bei Mais als auch die Aufwärtsrevision bei Sojabohnen sei stärker ausgefallen als erwartet. Die Preise seien davon aber abgesehen von kurzzeitigen Ausschlägen unberührt geblieben.



Die Schätzung für die Sojabohnenernte in Brasilien sei vom USDA um 2 Mio. auf 112 Mio. Tonnen angehoben worden. Damit liege das USDA auf Höhe der ebenfalls gestern veröffentlichten Schätzung der brasilianischen Prognosebehörde Conab von 111,6 Mio. Tonnen. Bei Mais würden sich die jeweiligen Ernteschätzungen für Brasilien deutlich unterscheiden. Hier erwarte das USDA weiterhin eine Erntemenge von 95 Mio. Tonnen, Conab dagegen einen Rückgang auf 88 Mio. Tonnen. Eine deutliche Abweichung gebe es auch bei der Sojabohnenernte in Argentinien. Während das USDA seine Prognose für die dortige Sojabohnenernte um 2 Mio. auf 54 Mio. Tonnen gesenkt habe, rechne die Getreidebörse von Buenos Aires nur noch mit 51 Mio. Tonnen. Für Unsicherheit sei damit in den kommenden Wochen gesorgt. (09.02.2018/ac/a/m)