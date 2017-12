Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ende November notiert keiner der von uns beobachteten Agrarrohstoffpreise merklich über dem Niveau zu Jahresbeginn, so die Analysten der Commerzbank.



Viele lägen etwa gleichauf, nachdem die Gewinne aus dem Sommer wieder zerflossen seien. Dazu würden Weizen und Mais gehören, wo sich die Versorgungslage nochmals üppiger zeige (Weizen) bzw. weniger verknappt (Mais) als zunächst prognostiziert. Dies erschwere 2018 einen Preisanstieg. Die rekordhohe Sojabohnenernte dürfte das Preisgeschehen am Ölsaatenmarkt dominieren. Verluste in zweistelliger Prozenthöhe habe der Zuckerpreis verzeichnet, für den es zuletzt aber wieder aufwärts gehe. Die Versorgung bleibe auch hier weiter üppig, doch könne die Verschiebung zugunsten von Ethanol in Brasilien den Preis etwas stützen. Bei Kakao dürfte ein geringeres Angebot bei robuster Nachfrage für Preisauftrieb sorgen. (06.12.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.