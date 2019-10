NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

54,10 USD +2,04% (23.10.2019, 22:02)



TSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

70,62 CAD +1,67% (23.10.2019, 22:17)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



TSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%-ige Beteiligung hält. (24.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Berbauunternehmens Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Der kanadische Goldproduzent habe gestern seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Dabei habe Agnico-Eagle Mines die Analystenerwartungen beim Gewinn deutlich übertroffen. Zudem hebe der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr an. Agnico-Eagle Mines wolle jetzt 1,77 bis 1,78 Mio. Unzen Gold produzieren. Bislang sei man von 1,75 Mio. Unzen ausgegangen.Es gebe allerdings einen kleinen Wermutstropfen. Die Kosten hätten in Q3 bei 903 USD je Unze und damit leicht höher als noch im Vorjahreszeitraum (848 USD je Unze). Agnico-Eagle Mines sei aber auch gerade dabei, Amaruq zur kommerziellen Produktion hochzufahren. Hier seien die Kosten naturgemäß etwas höher. Und genau dieses Hochfahren von Amaruq sei auch der Grund dafür, dass die Prognose für das kommende Jahr leicht gesenkt worden sei. Agnico-Eagle Mines erwarte jetzt 1,9 bis 2,0 Mio. Unzen, bislang seien es 1,96 bis 2,04 Mio. Unzen gewesen. Das sei sicherlich kein Beinbruch und trübet das ansonsten etxrem starke Zahlenwerk nur ein wenig.Agnico-Eagle Mines sei sicherlich nicht günstig bewertet. Das sei die Aktie in den vergangenen Jahren jedoch praktisch nie gewesen. Der Rücksetzer im Gesamtmarkt, der auch vor Agnico-Eagle Mines nicht Halt gemacht habe, stelle für mutige Anleger eine gute Einstiegsgelegenheit dar. Agnico-Eagle Mines sei eines der am besten, wenn nicht sogar das am besten gemanagte Goldunternehmen auf dem Kurszettel. Der kanadische Konzern wachse organisch und sei nicht auf spektakuläre Übernahmen angewiesen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2019)Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:49,17 Euro +1,15% (24.10.2019, 12:24)