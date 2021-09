Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (29.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) unter die Lupe.Die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Amazon.com und bullenstarke Quartalszahlen hätten das Papier des US-Payment-Spezialisten in den letzten Wochen ein saftiges Kursplus von bis zu 93% beschert. Nun habe Affirm weitere Pläne für operatives Wachstum bekanntgegeben.Als Pure-Player im boomenden "Buy now, pay later"-Geschäft sei Affirm bislang v.a. für seine Bezahloption bekannt und beliebt, die Kunden größere Einkäufe bequem in mehrere Raten splitten lasse. Das Geschäft laufe gut, wie die jüngsten Zahlen und der Megadeal mit Amazon.com belegen würden. Doch das Management von Affirm wolle mehr. Bei einer Investoren-Präsentation habe das Unternehmen am Mittwoch weitere Wachstumsinitiativen angekündigt. So wolle Affirm den Nutzern künftig auch eine Debit-Karte und den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin direkt aus ihrem Affirm-Account heraus anbieten. Zudem erwäge das Unternehmen, dessen Dienste bislang ausschließlich Nutzern in den USA zur Verfügung stünden, eine internationale Expansion.Die Pläne vom Affirm würden an Square und PayPal erinnern, die den Funktionsumfang ihrer Finanz-Apps sukzessive ausbauen würden. Ziel dieser Unternehmen seien "Super Apps" nach dem Vorbild der chinesischen Rivalen Alipay oder WeChat, die möglichst viele, alltägliche Anwendungen auf eine Plattform bündeln würden. Der große Unterschied: Während PayPal und Square durch Übernahmen in den BNPL-Bereich vordringen würden, starte Affirm als Ratenzahlungs-Spezialist aus dieser Position und müsse nun den Rest erschließen.BNPL sei derzeit der heißeste Trend im Payment-Sektor, was sich auch in der Kursentwicklung der Affirm-Aktie widerspiegele. Nachdem das schwache Marktumfeld für Tech-Aktien am Dienstag für einen heftigen Rücksetzer gesorgt habe, könne sie nach der Präsentation der Wachstumspläne am Mittwoch wieder deutlich zulegen. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.