Berlin (www.aktiencheck.de) - AfD-Vorstandsmitglied Paul Hampel kommentiert die Forderung der Grünen, Sex für Pflegebedürftige auf Rezept zu bekommen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Die Grünen haben rund 20 Jahre gebraucht, bis sie sich über die pädophilen Gelüste einiger ihrer Mitglieder schämen konnten. Ich hoffe sehr, dass die Einsicht in dieser Sache etwas schneller kommt.Sex auf Rezept und Steuerzahlerkosten zu fordern, spiegelt das ganze Ausmaß der grünen Verstörtheit wider. Solche gestörten Forderungen wären eigentlich zum Totlachen, steckten wir in Deutschland nicht in einer tiefen Asyl- und Terrorkrise. Zur Lösung dieser Krisen haben die Grünen jedoch noch nichts Konstruktives beigetragen, im Gegenteil: Sie wollen sogar noch mehr Migranten ins Land holen." (Pressemitteilung vom 09.01.2017) (10.01.2017/ac/a/m)