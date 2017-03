Magdeburg (www.aktiencheck.de) - Fünf Tote, zahlreiche Verletzte, London und Europa befinden sich in Angst und Schrecken, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, sagte heute zu dem Doppelanschlag in London:



"Wieder hat die Angst unsere Bürger im Griff, terroristische Anschläge erfolgen in immer kürzeren Abständen. Und auch diesmal scheint es ein islamistischer Terrorakt zu sein. Niemand kann sich mehr sicher fühlen. Ein Fahrzeug, das in eine Menschenmenge rast, genügt. Unsere Bevölkerung fühlt sich ohnmächtig, das dürfen wir nicht mehr zulassen. Wir müssen mit allen Mitteln und voller Härte unsere Freiheit und unsere Sicherheit in Europa verteidigen. Wir brauchen leider eine echte Festung Europa und müssen mit allen Möglichkeiten gegen die Gefahren der Islamisierung und Multikulti-um-jeden-Preis vorgehen. Schritt eins: das Merkel-Willkommenskartell muss weg! Jeder Angreifer muss wissen, dass wir zurückschlagen, wenn unsere Bürger in solche Gefahr gebracht werden. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen dieses grauenvollen Angriffs." (23.03.2017/ac/a/m)





