Magdeburg (www.aktiencheck.de) - Eine Lehrerin in Berlin erhielt eine Entschädigung von knapp 9.000 Euro, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der Grund: Sie wurde für den Grundschuldienst abgelehnt, da religiöse Kleidungsstücke im öffentlichen Dienst verboten sind. Die Muslima wollte ihr Kopftuch nicht abnehmen, trotz ihrer Neutralitätspflicht, und reichte Klage ein. Das Berliner Landesarbeitsgericht gab der Frau in der zweiten Instanz Recht. Die Begründung: Der Arbeitgeber hätte doch Gebrauch von Ausnahmeregelungen machen sollen.



André Poggenburg, AfD-Bundesvorstandsmitglied, Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, ist der klaren Meinung: "Das bewusste Missachten von Gesetzen darf nicht belohnt werden. Wer von Gleichbehandlung redet, muss auf Ausnahmen verzichten." (Pressemitteilung vom 20.02.2017) (21.02.2017/ac/a/m)







