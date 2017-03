Berlin (www.aktiencheck.de) - Frauke Petry, Fraktions- und Bundesvorsitzende der AfD, hat die Medienberichte nach der Parlamentswahl in den Niederlanden kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):



"Deutsche Medien ‚pippilangstrumpfen‘ aus allen Rohren. Getreu dem Motto ‚Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt", etikettieren Sie die Verluste von Ruttes Partei in einen Wahlsieg um. Überhaupt scheint die niederländische Politik für deutsche Redaktionen nur noch aus Wahlsiegern zu bestehen - Geert Wilders natürlich ausgenommen. Aber es sind die bestehenden Konsensparteien in unserem Nachbarland, die Federn lassen mussten. Die VVD des Ministerpräsidenten verlor ein Viertel der Sitze, die Sozialdemokraten musste sogar drei Viertel der Stimmen abgeben, während die PVV von Geert Wilders fast ein Drittel hinzugewann und jetzt 19 statt 15 Plätze im Parlament besetzt.



Ein Gewinner der Wahl heißt Geert Wilders, auch wenn das hiesige Medien nicht wahrnehmen wollen. Fällt das völlige Ausblenden von Realitäten jetzt eigentlich unter die berüchtigte Kategorie ‚Fake News‘, die künftig härter bestraft werden sollen?" (16.03.2017/ac/a/m)





