Berlin (www.aktiencheck.de) - AfD-Bundesvorstandsmitglied Paul Hampel hat die Auftritte türkischer Politiker in Deutschland kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Was unsere Regierung stattdessen abliefert, ist einfach nur noch peinlich und beschämend. Ein ums andere Mal lassen sich Merkel, Gabriel und Co. vorführen und lassen zu, dass Deutschland immer wieder gedemütigt wird. Sie blamieren Deutschland.Es ist dringend an der Zeit dem türkischen Despoten Erdogan und seinen Handlangern die Grenzen aufzuzeigen. Die derzeitige Regierung ist dazu offenbar weder willens noch fähig. Ihren Auftrag, das deutsche Volk würdig zu vertreten hat sie damit erneut verfehlt. Sie muss schnellstens abgelöst werden." (Pressemitteilung vom 09.03.2017) (10.03.2017/ac/a/m)