Indien, Russland und Australien auf Rang drei



Den dritten Platz der Untersuchung teilen sich Indien, Russland und Australien. In den Nationen beträgt das Salär der Volksvertreter Ram Nath Kovind (70.100 Euro), Wladimir Putin (244.200 Euro) und Scott Morrison (455.700 Euro) das jeweils 11-fache des Einkommens der Bevölkerung. Dahinter folgt Honduras. Hier verdient Präsident Hernández mit umgerechnet 37.100 Euro neunmal mehr als der Durchschnittsbürger (4.000 Euro).



China und Vietnam auf Augenhöhe mit der Bevölkerung



Den letzten Platz der Untersuchung belegen China und Vietnam – in beiden Nationen beziehen die Abgeordneten den Berechnungen zufolge beinahe gleich viel wie die Bevölkerung. Während Chinas Staatspräsident Xi Jingping ca. 17.100 Euro verdient, erwirtschaftet der durchschnittliche Berufstätige in China 14.500 Euro. In Vietnam erhält Premierminister Nguyễn Xuân Phúc rund 7.500 Euro pro Jahr, die Bevölkerung ca. 5.600 Euro.



Jahresgehälter im Vergleich



Im Vergleich der Jahresgehälter führt Singapurs Premier das Ranking mit 1,38 Millionen Euro an. Der zweitplatzierte Australier Scott Morrison verdient mit 455.700 Euro hingegen zwei Drittel weniger. Auf dem dritten Platz liegt der Bundespräsident der Schweiz, Alain Berset, der jährlich rund 391.400 Euro verdient. Deutschland belegt in diesem Ranking als erste EU-Nation den siebten Platz.



Sämtliche Ergebnisse der Untersuchung finden Sie unter: www.adzuna.de/blog/2018/10/16/weltweiter-gehaltsvergleich/ (18.10.2018/ac/a/m)







