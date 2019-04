Börsenplätze Adyen-Aktie:



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (03.04.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das digitale Bezahlen ist auf dem Vormarsch und Echtzeitzahlungen sollten in den nächsten Jahren zum Standard werden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN).Während MasterCard den bargeldlosen Zahlungsverkehr seit Jahren ermögliche, entwickle sich mit Adyen ein vielversprechender europäischer Player der noch einen Schritt weiter gehe.Das besonders komfortable mobile Bezahlen sei nicht erst seit der Vorstellung von Apples Kreditkarte auf der letzten Keynote ein großes Thema, auch Google Pay oder die chinesischen Äquivalente Alipay und WeChat Pay würden immer mehr genutzt. In Deutschland habe sich bisher kein mobiles Bezahlverfahren durchsetzen können, aber große Zahlungsdienstleister würden die traditionellen Zahlungswege mit denen der nächsten Generation verknüpfen. In den letzten Wochen habe sich die Berichterstattung vor allem auf Wirecard fokussiert, nach gründlichen Untersuchungen hätten sich die Anschuldigungen gegenüber dem Management als weniger gravierend erwiesen. Dennoch habe sich der Kurs bisher nicht wirklich erholen können.Ein hierzulande noch recht wenig beachteter Konkurrent ist das niederländische Unicorn Adyen, welches sich zum Ziel gemacht hat, den weltweiten Handel zu vereinfachen und eine Plattform bereitzustellen, die die unübersichtliche Anzahl von Bezahlmethoden bündelt und somit sowohl das Kundenerlebnis steigert, als auch den Zahlungsempfang für Anbieter vereinfacht, so die Aktienanalysten der Bank Vontobel Europe AG. Zusätzlich würden den Händlern detaillierte Dateneinblicke über alle Verkaufskanäle ermöglicht.Adyen habe im Juni vergangenen Jahres ein fulminantes Börsendebüt hingelegt: Der Kurs habe sich gleich am ersten Handelstag verdoppelt, seitdem sei der Kurs auch weiter stark gestiegen. Bekannte Investoren der ersten Stunde seien zum Beispiel Mark Zuckerberg oder Singapurs Staatsfonds "Temasek". Die Zahlen für 2018 hätten die positive Aussicht bestätigt, mit der Abwicklung von Zahlungen in Höhe von 159 Milliarden Euro habe das Unternehmen seinen Gewinn um 80% gegenüber dem Vorjahr steigern können. Zudem expandiere Adyen momentan stark nach Asien, wo eine hohe Aufgeschlossenheit gegenüber modernen Bezahlmethoden herrsche. In Anbetracht des riesigen Potenzials, das der Markt biete, könnte das Wachstum noch einige Zeit anhalten.Die Adyen-Aktie werde aktuell bei EUR 714 (02.04.2019) gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch habe bei EUR 758 (12.09.2018), das Allzeittief bei EUR 400 gelegen (13.06.2018). Bei Bloomberg würden sieben Analysten die Aktie auf "buy", zehn auf "hold" und fünf Analysten auf "sell" setzen. (Analyse vom 02.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link