Alles in allem hält die Redaktion der "AnlegerPlus News" die Advantag-Aktie aufgrund der vorausgegangenen Ausführungen für deutlich zu teuer und mit erheblichen Abwärtsrisiken behaftet. Möglicherweise sei jetzt nach Einschätzung der Redaktoren für Privatanleger noch ein guter Zeitpunkt, das Engagement zurückzufahren oder aufzulösen. (Ausgabe 08/2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Advantag-Aktie:



Börse Berlin Aktienkurs Advantag-Aktie:

1,70 EUR (16.08.2019, 09:24)



ISIN Advantag-Aktie:

DE000A1EWVR2



WKN Advantag-Aktie:

A1EWVR



Ticker-Symbol Advantag-Aktie:

A62



Über die Advantag AG:



Die im niederrheinischen Geldern ansässige Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR, Ticker-Symbol: A62) ist einer der führenden deutschen Spezialisten im Bereich des CO2-Emissionshandels und Mitglied an verschiedenen Energie- und Klimabörsen. Zu den Kunden der Gesellschaft zählen Autoproduzenten, Fluggesellschaften, Energieerzeuger und weitere Anlagenbetreiber, die den Verpflichtungen des Europäischen Emissionshandels unterliegen. Dieser verpflichtet die Betreiber von ca. 13.000 europäischen Anlagen zur Abgabe von Emissionszertifikaten, welche jeweils den Wert einer Tonne CO2 verbriefen. Emissionshandelsunternehmen sind somit die wichtigste Schnittstelle zwischen den Unternehmen, um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen gemäß dem Kyoto-Protokoll umzusetzen. Zum Advantag-Konzern gehören die beiden 100%igen Tochtergesellschaften Advantag Brokerage GmbH und Advantag Climate Invest GmbH. (16.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Advantag-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Seit 2013 sind die Aktien der Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR, Ticker-Symbol: A62) bereits börsennotiert, doch der unternehmerische Erfolg der bislang auf den Handel von CO2-Zertifikaten spezialisierten Gesellschaft blieb aus, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Durch eine gigantische Sacheinlage solle jetzt anscheinend Großes entstehen.In aller Munde sei seit einiger Zeit die Debatte um Klimaschutz, CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit. Seit 2009 arbeite Advantag in diesem Bereich und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen im Sinne der Reduktion von Treibhausgasen. Neben der Durchführung von Handelsgeschäften mit Emissionsrechten im Rahmen des verpflichtenden europäischen Emissionshandels und dem Handel von Grünstrom-Herkunftsnachweisen biete Advantag die Berechnung des CO2-Fußabdrucks für Privatpersonen und Unternehmen an sowie die komplette freiwillige Kompensation. Seit 2016 gehöre die Tochtergesellschaft Auximio zu den gerade einmal zwölf in Deutschland akkreditierten Mikrofinanzinstituten und biete Kleinunternehmen, Freiberuflern und Gewerbetreibenden alternative Finanzierung ihrer Unternehmen an.Trotz des sinnvoll erscheinenden Geschäfts sei die operative Lage eher trostlos. Zum 31.12.2018 habe das Unternehmen bei einer Bilanzsumme von 1,389 Mio. Euro über ein Eigenkapital von 211.000 Euro verfügt. Das Jahresergebnis sei - wie oft in der Vergangenheit - mit -204.000 Euro deutlich negativ gewesen. Dies könnte einer der Gründe gewesen sein, warum der Alleinvorstand der Gesellschaft, Raik Oliver Heinzelmann, im Juni bekannt gegeben habe, insgesamt 315.850 Aktien oder 44,4% des Grundkapitals der Advantag veräußert zu haben. Die Aktien würden jetzt von der IGP Beteiligungs AG in Berlin gehalten.Die letzten verfügbaren Abschlüsse von 2017 würden jedenfalls nicht darauf hinweisen, dass die Sacheinlagen enorm werthaltig seien. Die IGP Ingenieur AG gehöre eigenen Angaben zufolge zwar zu den führenden Dienstleistern für Projektmanagement, Bauleitung, Projektsteuerung und Generalplanung von Hochbauprojekten in Deutschland, allerdings handle es sich doch eher um ein mittelständisches Unternehmen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 habe bei gerade einmal 7,2 Mio. Euro gelegen, das Eigenkapital bei 1,7 Mio. Euro. Zudem sei 2017 ein Jahresüberschuss von 0,9 Mio. Euro ausgewiesen worden. Die IGP Projekt GmbH habe zum Jahresende 2017 über ein Eigenkapital von 0,78 Mio. Euro verfügt und einen Jahresüberschuss von 0,62 Mio. Euro ausgewiesen. Wie es bei diesen Geschäftszahlen zu einer Gesamtbewertung der Gesellschaften von 480 Mio. Euro kommen soll, entzieht sich unserer Vorstellungskraft, so die Redaktion der "AnlegerPlus News".Das Bewertungsgutachten, das einen derart hohen Wert für die Sacheinlage testiere, werde jedenfalls nach unserem Wissen nicht auf der Advantag-Webseite zugänglich gemacht. Der gewählte Weg eines Börsengangs "durch die Hintertür" werfe weitere Fragen auf, z.B. warum die IGP nicht den seriösen Weg eines Börsengangs mit Prospekt wähle. Warum könne das Wertgutachten nicht über die Webseite eingesehen werden? Wir befürchten außerdem, dass nach der durchgeführten Sachkapitalerhöhung größere Aktienpakete über die Börse abverkauft werden könnten, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". Da die Advantag-Aktie aktuell bei etwa 1,50 Euro notiere, entspreche der Börsenwert nach Einbringung satten 720 Mio. Euro - und das für ein Unternehmen, das etwas mehr als 100 Mitarbeiter beschäftige.