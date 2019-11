Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

31,53 EUR +0,88% (04.11.2019, 14:13)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

35,22 USD +0,95% (04.11.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Cody Acree von Loop Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Cody Acree vom Investmenthaus Loop Capital die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nunmehr zum Kauf.Die Quartalszahlen von Advanced Micro Devices Inc. seien den Erwartungen entsprechend ausgefallen. Der Enthusiamus der Investoren habe sich aber im Zaum gehalten.Das portfoliospezifische Wachstum und Marktanteilsgewinne würden aber schon einen Vorgeschmack auf 2020 geben. Der Q3-Umsatz sei so hoch gewesen wie seit 2005 nicht mehr und die Bruttomarge habe nach 2012 einen neuen Höchstwert erreicht, so der Analyst Cody Acree.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Loop Capital den Titel von "hold" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 32,00 auf 41,00 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:31,55 EUR +1,35% (04.11.2019, 14:00)