Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

20,50 EUR -5,18% (28.08.2018, 17:44)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

24,04 USD -4,83% (28.08.2018, 17:44)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (28.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten John Pitzer von der Credit Suisse:Aktienanalyst John Pitzer von der Credit Suisse rechnet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer neutralen Kursentwicklung.Der Übergang zu TSMC bei allen 7nm-Produkten sei für Advanced Micro Devices Inc. wegen der führenden Produktionsprozesse positiv. AMD rechne durch die Transition aber mit keinen Auswirkungen auf das langfristige Finanzmodell. Kurzfristig könnte es aber zu negativen Effekten kommen.Das geistige Eigentum von AMD sei extrem wertvoll. Investoren unterschätzen nach Ansicht der Credit Suisse-Analysten immer noch die anziehende Nachfrage bei allen Computing-Architekturen. Die AMD-Aktie erscheine nichtsdestotrotz auf dem aktuellen Kursniveau eher ausreichend bewertet als günstig, so der Analyst John Pitzer.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 13,50 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:20,92 EUR -5,34% (28.08.2018, 17:29)