Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

107,20 EUR -1,47% (03.02.2022, 20:09)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

107,74 EUR -0,15% (03.02.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

122,3898 USD -0,30% (03.02.2022, 20:03)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Jahresauftakt sei kräftig in die Hose gegangen. Die Aktien, vor allem die Tech-Aktien, hätten kräftig Federn lassen müssen. Doch die Kleinanleger hätten sich von diesem Rücksetzer nicht verunsichern lassen. Im Gegenteil: Sie hätten kräftig zugegriffen getreu dem Motto "buy the dip". Vier Aktien aus dem NASDAQ hätten es Anlegern dabei besonders angetan.Nach Angaben von Vanda Research hätten Privatanleger von Freitag bis Dienstag Aktien im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Dollar gekauft. Dieses Niveau habe über dem 70. Perzentil des letzten Jahres gelegen. "Seit letztem Freitag haben sich Privatanleger in die Rally eingekauft, etwas, das wir seit Mai/Juni 2020 nicht mehr gesehen haben", habe Ben Onatibia, Senior Strategist bei Vanda Research, gesagt.Der S&P 500 und die anderen wichtigen Durchschnittswerte hätten im Februar nach einem düsteren Januar ein kleines Comeback versucht. Der erste Monat des Jahres 2022 sei für den S&P 500 der schlechteste seit März 2020 gewesen. Zudem sei der technologieorientierte NASDAQ tief in den Korrekturbereich gedrückt worden. GameStop -Handelsrausches kaufen. Anstatt spekulative Titel zu kaufen, würden Privatanleger seit Freitag laut Vanda Technologieaktien mit großer Marktkapitalisierung kaufen. Die Anleger hätten sich bei ihren Käufen auf Tesla AMD und NVIDIA konzentriert. Diese vier Werte hätten 61 Prozent aller NASDAQ 100 -Käufe ausgemacht.Keine schlechte Wahl der Privatanleger. Immerhin hätten sie damit die großen Stolperfallen wie PayPal Meta oder auch Spotify umgangen. Markus Bußler von "Der Aktionär" stellt sich die Frage, ob wir allerdings wirklich schon das Tief gesehen hätten. Heute könnte eine Art Vorentscheidung fallen. Das Schwergewicht Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ), immerhin 1,4 Billionen Dollar schwer, werde nachbörslich seine Zahlen melden. Enttäuscht Amazon, könnte das für den Tech-Sektor eine weitere Abwärtswelle bedeuten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: