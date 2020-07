Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

53,10 EUR +0,68% (23.07.2020, 14:34)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

53,19 EUR -0,26% (23.07.2020, 14:46)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

61,79 USD +8,40% (22.07.2020)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Aktie von AMD habe ein starkes Kaufsignal generiert. Mit der Vorstellung einer Reihe neuer leistungsstarker Prozessoren habe der Kurs des Chip-Entwicklers um neun Prozent zugelegt und dabei ein neues Allzeithoch markiert. Für Anleger sei es aber noch nicht zu spät einzusteigen.Der Kurs des US-Konzerns habe sich seit Mitte April seitwärts bewegt und dabei zwischen der 58 und 50-Dollar-Marke geschwankt. Am Mittwoch habe er dann die obere Begrenzungslinie durchbrochen und ein neues Allzeithoch bei 62 Dollar erreicht.Der Ausbruch habe zudem unter sehr hohem Handelsvolumen stattgefunden. Aus charttechnischer Sicht sei es somit wahrscheinlich, dass die dynamische Aufwärtsbewegung in den kommenden Tagen fortgesetzt werde. Das Kursziel liege hierbei an der oberen Begrenzungslinie der Keilformation bei 70 Dollar. Der Stopp-Loss sollte auf die 50-Tage-Linie bei 54 Dollar gelegt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: