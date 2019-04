XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

24,535 EUR -1,25% (11.04.2019, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

24,42 EUR -1,21% (11.04.2019, 15:54)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

27,64 USD -0,68% (11.04.2019, 15:40)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die weltweiten PC-Verkäufe seien im ersten Quartal wieder rückläufig. Der Hauptgrund dafür dürften die Chip-Lieferprobleme von Intel sein. Für Prozessoren-Hersteller AMD sei dies jedoch von Vorteil, denn einige PC-Hersteller hätten zum Intel-Konkurrenten gewechselt. Ein Trend, der auch an der AMD-Aktie gut abzulesen sei.Laut einer aktuellen Studie von Gartner seien die weltweiten PC-Verkäufe im ersten Quartal um 4,6 Prozent auf 58,5 Millionen Einheiten geschrumpft. "Wir haben zwar zur Jahresmitte 2018 eine Erholung auf dem PC-Markt gesehen, doch aus Sorgen vor Lieferschwierigkeiten haben sich die Hersteller eher auf Produkte mit höheren Margen konzentriert", schreibe Gartner-Analystin Mikako Kitagawa. Im High-End-Segment würden jedoch weniger PCs verkauft.Blicke man auf den Chart, sehe man deutlich, dass Intels Lieferprobleme insbesondere auf die kleineren Hersteller negative Auswirkungen gehabt habe. Die großen Hersteller hätten wegen höheren Lagerbeständen und besseren Vertriebsbedingungen weniger zu kämpfen gehabt. Gleichzeitig sei laut der Gartner-Analystin ein Wechsel auf CPU-Alternativen von AMD zu beobachten gewesen.Anleger lassen angesichts der positiven Aussichten, die Gewinne bei der AMD-Aktie weiter laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Die Zahlen zum ersten Quartal würden voraussichtlich am 24. April veröffentlicht. (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: