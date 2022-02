Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die AMD-Aktie habe seit dem gestrigen Tief bereits über 16 Prozent zugelegt und notiere heute nach Eröffnung der US-Börsen wieder rund zwei Prozent im Plus. Damit hätten die Bullen die wichtige 100-Dollar-Marke bisher erfolgreich verteidigen können. Unterdessen gebe es wieder positive Nachrichten aus dem operativen Geschäft des Chip-Herstellers.Advanced Micro Devices habe heute ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von acht Milliarden Dollar angekündigt. AMD habe bereits im letzten Jahr eigene Aktien im Wert von drei Milliarden Dollar zurückgekauft. Nun setze der US-Konzern noch einen drauf."Wir freuen uns, unser Aktienrückkaufprogramm basierend auf der Stärke unserer Bilanz und den Erwartungen für die zukünftige Generierung von freiem Cashflow auszuweiten", habe CEO Dr. Lisa Su gesagt. "Mit unserer starken finanziellen Leistung sind wir in der Lage, die Investitionen zu erhöhen, um das langfristige Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig unseren Aktionären einen Mehrwert zu bieten", so Su weiter.Anleger bleiben bei der Advanced Micro Devices-Aktie daher an Bord, so Emil Jusifov. (Analyse vom 25.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: