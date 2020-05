Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

48,15 EUR -1,65% (07.05.2020, 16:24)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

48,255 EUR -0,35% (07.05.2020, 16:43)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

52,11 USD -0,10% (07.05.2020, 16:28)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Im wichtigen Data-Center-Geschäft gelinge AMD ein großer Coup. Das neue Supercomputer-Projekt des zentralen US-amerikanischen Forschungsrechenzentrums National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) verbaue tausende AMD-Prozessoren der neusten Generation. Als Unterstützung würden NVIDIA-Grafikchips (GPU) dienen. Das sei ein großer Schlag gegen Intel.Nötig werde der neue Supercomputer, um das bisherige und ältere System - in dem über 12.000 Intel-CPUs arbeiten würden - abzulösen. Der Prestigeauftrag umfasse in der ersten Ausbaustufe dieses Jahr zwölf Rechenzentren, in denen 1.500 AMD-Milan-Prozessoren Aufgaben an 6.000 NVIDIA-GPUs verteilen würden.Mit etwas mehr als zwei Milliarden Dollar im vergangenen Geschäftsjahr (15 Prozent des Jahresumsatzes) sei der Bereich von AMD, in dem das Data-Center-Geschäft gebündelt werde, vergleichsweise klein. Dieses Jahr solle der Anteil auf 30 Prozent steigen. Diese 30 Prozent Umsatzanteil mit Chips für Data Center habe NVIDIA mit knapp dreieinhalb Milliarden Dollar 2019 schon erreicht. Intel als größter Player habe im letzten Jahr mit zehn Milliarden Dollar 50 Prozent der Erlöse in der Server-Sparte erlöst.Der prestigeträchtige Auftrag sei der nächste Punktsieg gegen Intel. Letztes Jahr habe AMD mit dem sieben Nanometer-Verfahren in der Prozessorherstellung den großen Konkurrenten schon überholt. Diesen Vorteil nutze das US-amerikanische Forschungsinstitut jetzt, um die Supercomputer zu aktualisieren. Das dürfte der erste Aufschlag im Kampf um Marktanteile im zukunftsrelevanten Data-Center-Business sein.Bereits investierte Anleger lassen Gewinne laufen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link