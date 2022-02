Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Mit einem kräftigen Kurssprung von knapp zehn Prozent habe die Aktie von AMD im nachbörslichen US-Handel auf besser als erwartete Zahlen reagiert. Dabei hätten nicht nur die Umsätze und Gewinne im vierten Quartal überzeugen können, sondern auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.AMD habe in Q4 den Umsatz um 49 Prozent auf 4,83 Milliarden Dollar und den bereinigten Gewinn je Aktie um 26 Prozent auf 0,92 Dollar gesteigert. Analysten hätten nur mit Erlösen in Höhe von 4,51 Milliarden Dollar und Gewinnen je Aktie von 0,76 Dollar gerechnet.Besonders beeindruckend sei dabei die Entwicklung im Segment "Embedded, Enterprise and Semi-Custom" gewesen. Hier bilanziere AMD neben den Chips für Spielekonsolen auch seine Server-Prozessoren und habe einen Umsatzsprung von 75 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar erzielt.Diese hervorragende Performance in der margenstarken Sparte habe auch gleich für ein zweites Highlight gesorgt: eine um ganze fünf Prozentpunkte auf 50 Prozent gestiegene Bruttomarge.An den Quartalszahlen und der Prognose gebe es auf den ersten Blick nichts auszusetzen und die AMD-Aktie reagiere nachbörslich entsprechend kräftig. (Analyse vom 01.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link