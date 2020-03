Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

43,945 EUR +3,12% (03.03.2020, 15:20)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

47,46 USD +4,35% (03.03.2020, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nach einem Wochenverlust von über 30% Ende Februar sei der AMD-Aktie die Kehrtwende gelungen. Das Papier des Prozessoren- und Grafikchip-Herstellers habe im Zuge der aktuellen Coronavirus-Korrekturen im Vergleich zu den direkten Konkurrenten NVIDIA und Intel am stärksten verloren. Mit den Semi-Custom-Chips für die neuen Konsolen und dem verstärkten Run auf Chips für die immer wichtigeren Data-Center für Cloud-Umgebungen habe der US-Konzern jedoch genug Feuer, um den Aktienkurs wieder anzutreiben. Der erste Schritt sei das Wachstum beim Marktanteil um 4% auf 31% im vierten Quartal 2019.Anleger könnten die Korrektur für einen Einstieg nutzen. Bereits Investierte sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:43,85 EUR +5,68% (03.03.2020, 15:05)