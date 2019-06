Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

28,91 EUR -3,36% (11.06.2019, 15:44)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

32,86 USD -1,11% (11.06.2019, 15:46)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Über 15% sei es im Laufe der vergangenen Woche für das Papier des US-Konzerns nach oben gegangen. Damit habe die AMD-Aktie ein neues Mehrjahreshoch markiert.Der fortlaufend gute Newsflow bei AMD befeuere den Aufwärtstrend immer weiter. Zuletzt habe die Aktie die wichtige 33-USD-Marke überwunden und habe damit auf den höchsten Stand seit 2006 klettern können. Gelinge es nun auch die psychologisch wichtige 34-USD-Marke nachhaltig zu überwinden, sei der Weg nach oben weiter frei.Zuletzt habe die AMD-Aktie Rückenwind von Analystenseite bekommen. Morgan Stanley habe bekanntgegeben, dass die bislang vorsichtige Einschätzung zu AMD eine "falsche Entscheidung" gewesen sei. Die US-Investmentbank habe die AMD-Aktie auf "equal weight" hochgestuft. Bis dahin habe Morgan Stanley als einer der größten Kritiker von AMD gegolten, so Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2019)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:29,52 EUR +3,94% (11.06.2019, 15:29)