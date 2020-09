Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

64,84 EUR -2,11% (22.09.2020, 17:10)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

64,59 EUR +0,22% (22.09.2020, 16:55)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

75,81 USD -2,73% (22.09.2020, 16:59)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (22.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Advanced Micro Devices-Aktie sei seit Anfang des Monats stark gefallen. Das Papier habe dabei einen Teil seiner Kursgewinne der vorangegangenen Hausse wieder verloren. Anleger sollten die Gewinnmitnahmen als Chance sehen. AMD habe immer noch einen technologischen Vorsprung gegenüber seiner Konkurrenz. Die AMD-Aktie gebe es nun zum Discountpreis.Nachdem der US-Titel am 2. September ein neues Allzeithoch bei 94,28 Dollar erreicht habe, sei es zu massiven Gewinnmitnahmen gekommen. Von dort an sei der Wert bis heute um rund 20 Prozent gefallen. Aktuell schwanke der Kurs um die 50-Tage-Linie, die momentan bei 76,96 Dollar verlaufe. Aufgrund der hohen Trendstärke der Abwärtsbewegung könnte das Papier aber bis zur langfristigen Trendlinie bei etwa 71 Dollar fallen.Aus charttechnischer Sicht sei an dieser Unterstützung eine Trendwende recht wahrscheinlich. Das abfallende Handelsvolumen während des Rücksetzers und der stark überverkaufte Stochastik-Indikator würden auf steigende Kurse hindeuten. Das Kursziel liege dabei knapp über dem Allzeithoch bei 95 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: