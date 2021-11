Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

131,12 EUR +11,36% (08.11.2021, 19:53)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

130,40 EUR +10,34% (08.11.2021, 17:44)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

150,96 USD +10,72% (08.11.2021, 19:39)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von AMD springe am Montag um mehr als neun Prozent nach oben. Grund dafür sei eine Meldung, wonach der Chip-Riese auch noch Meta Platforms (ehemals Facebook) als neuen Kunden im Geschäft mit Server-Prozessoren an Land gezogen habe. AMD könne den Vorsprung auf die Konkurrenz in diesem Segment damit weiter ausbauen.Top-Cloud-Anbieter wie Microsoft, Amazon und Google würden ihre Chips bereits bei AMD kaufen, nun komme auch noch Meta dazu. Der Social-Media-Konzern werde künftig AMD Epyc Prozessoren in den Computern seiner Rechenzentren nutzen, hätten die beiden Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Zudem habe das Unternehmen neue Grafik-Chips für KI-Anwendungen präsentiert und Hinweise auf eine neue Prozessoren-Generation gegeben, die im kommenden Jahr vorgestellt werden könnte.Damit baue AMD den Vorsprung auf Rivalen Intel aus und nehme auch NVIDIA im lukrativen Markt für schnelle Grafikkarten ins Visier. Das komme an der Börse hervorragend an: Die Aktie springe zeitweise um mehr als neun Prozent auf den höchsten Stand seit August 2020.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät bei der AMD-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: